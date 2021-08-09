МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Финансовая репутация у августа — грозная и мрачная. Однако, пишет "Российская газета" со ссылкой на официального представителя социального проекта Humanity Андрея Лободу, последние годы финальный летний месяц проходит для внутреннего валютного рынка России вполне нейтрально.

Сейчас никаких поводов для изменения конъюнктуры не видно, отметил эксперт.

"Санкционная риторика Запада в адрес Москвы приутихла. Мировые цены на экспортируемые из России нефть, газ, металлургическую и сельхозпродукцию комфортны как никогда. Ликвидность на валютном рынке присутствует, а интерес его участников к риску высокий. Экономика России набирает обороты, еще весной бюджет страны стал профицитным", — пояснил он.

Но пока ничто не отменяет статуса российского рубля как сырьевой валюты.

"Так как наш бюджет все еще существенно зависит от нефтяных и газовых доходов ", — добавил Лобода.

Был только один год — эксклюзивный 2020 год, когда экономика РФ могла показаться диверсифицированной за счет расширения доли несырьевого экспорта. Тогда "выстрелило" сельское хозяйство. Но это пока исключение, а не правило, отметил собеседник издания.

Он также отметил, что в ситуации с рублем есть основная причина, объясняющая отсутствие его линейного следования за нефтью. Это ситуация, которую сейчас развивает министерство финансов вокруг интервенций валюты и рубля. "С 6 августа по 6 сентября ведомство будет ежедневно выкупать с рынка валюты на 14,4 млрд рублей, что почти на миллиард рублей больше, чем месяцем ранее. Всё приобретенное будет отправлено в состав Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это государственная "подушка" экономической безопасности, которая сейчас наполняется при помощи бюджетного правила", — отметил он.

Сейчас средств в ФНБ достаточно — случись что, у властей есть возможность дотировать население и бизнес именно отсюда.

"Но ситуация позволяет нарастить объем фонда. И Минфин работает в этом направлении. Покупая большой объем долларов, Минфин одновременно не позволяет рублю укрепляться. Это в свою очередь стабилизирует и инфляцию. Так реализуются сразу несколько целей. Именно из-за покупок Минфином долларов США большими лотами рубль и не повторяет траекторию нефти, как мог бы. В третьем квартале профицит платежного баланса России может достичь порядка 20 млрд долларов. Минфин в этот период планирует закупить 12 млрд долларов", — рассказал он.

В настоящее время у доллара есть одна фундаментальная проблема. Это госдолг США в размере 28,5 трлн долларов.

"И это большая головная боль ключевых кредиторов — Китая, Японии, Великобритании и Бельгии", — перечислил он.

Но это не касается России: с прошлого года в структуре международных резервов нашей страны почти 20% составляет золото, которое защитит от любых катаклизмов, поясняет он.

До наступления осени доллар США может колебаться в пределах 72-75 рублей, евро останется в своем узком диапазоне 86-88 рублей, прогнозирует эксперт.

При этом он не советует россиянам скупать доллары вслед за Минфином.

"Деньги вообще не любят суеты и эмоций, зато очень уважают холодный расчет. Текущая стоимость американской валюты вполне привлекательна для приобретений в состав своей "кубышки" и для дальнейших трат в путешествиях и отпуске за рубежом. Но больше этого приобретать нет смысла", — подытожил он.