МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник слегка снижается против доллара и евро, несмотря на ощутим дешевеющую нефть. Доллар слабо меняется к мировым валютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.37 мск повышался на 5 копеек, до 73,54 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 86,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Баррель сорта Brent дешевеет на 3,6%, до 68,1 доллара.

В начале недели нефть резко дешевеет на фоне распространения дельта-штамма коронавируса в США, а рубль немного слабеет: курс поднимается в район 73,55 рубля за доллар, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Однако мы полагаем, что на этих уровнях курс может стабилизироваться, поскольку они достаточно привлекательны (для продажи валюты), а иностранцы, видимо, будут наращивать покупки ОФЗ на фоне стабилизирующейся инфляции, что подтверждают данные за июль", — поясняет он.

На прошлой неделе доллар консолидировался вокруг отметки 73 рубля, на этой ожидается выход из консолидации, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Драйверов роста рубля нет никаких, а поводы для его снижения вполне весомый – это не только негативный внешний фон, но увеличенный объем покупки валюты в рамках бюджетного правила, полагает он.

"Целью роста доллара является район 76,5 рубля, но пока о таком ослаблении валюты РФ говорить рано. Сегодня, если мировые биржи продолжат "краснеть", пара доллар-рубль может завершить торги в районе 74 рублей", — добавляет Антонов.