МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром почти не меняется к другим мировым валютам в ожидании июльских данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Евро усиливает снижение к доллару на опасениях по коронавирусу

По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару рос до 1,1738 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1737 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,32 иены с уровня прошлого закрытия в 110,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, в 92,97 пункта.

В среду минтруда США опубликует данные по инфляции за июль. Эксперты ожидают замедления годовой инфляции в США до 5,3% с июньского уровня в 5,4%, который стал рекордным с августа 2008 года.

Данные по инфляции могут ускорить сворачивание мер стимулирования ФРС США, что отразится на курсе доллара.

"Риски раннего сворачивания поддержки выросли. Неизбежность самого сворачивания менее значима, учитывая всеобщие ожидания того, что это произойдет. Но сам его факт, особенно если это произойдет рано, вызовет пристальное внимание",- приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитиков JPMorgan.