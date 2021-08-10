МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс рубля слегка растет к доллару и евро на позитиве на рынке нефти, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск вторника снижался на 10 копеек — до 73,56 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 86,34 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,3% — до 69,94 доллара за баррель.

Сегодня в первой половине дня будут попытки откупить подешевевший в понедельник рубль, но риски ухода пары доллар-рубль выше отметки в 74 рубля высоки, считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"В ближайшие дни цена на нефть Brent может вернуться в диапазон 70-75 долларов за баррель, однако пара доллар-рубль, вероятнее всего, продолжит повышение: до конца недели целью является диапазон 74-75 рублей. Поводом является неуверенный рост рынка акций. Не исключено усиление спроса на защитные инвестиции, в частности валютные активы", — считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".