МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс рубля днем умеренно снижается и против доллара, и евро при укреплении американской валюты на форексе и, соответственно, общего ослабления аппетита к риску, что, в частности, сказывается на долговом рынке РФ, следует из биржевых котировок и комментариев аналитиков. Американские индексы слабо растут в ожидании новостей от ФРС

Попытки рынка нефти вернуться выше психологически значимого уровня 70 долларов за баррель оказывает при этом поддержку курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.12 мск повышается на 26 копеек, до 73,92 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 86,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Среди факторов ослабления рубля – постепенное снижение аппетита к риску во всем мире, увеличение покупок валюты в рамках бюджетного правила до 14,4 миллиарда рублей в день, а также продолжающаяся слабость сырьевых рынков на фоне обострения эпидемиологической обстановки в мире", — отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Российский долговой рынок остается под давлением, что может быть одной из причин относительной слабости рубля, ценовой индекс гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, обновив почти трехнедельный минимум, добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Минэнерго представил прогноз по добыче нефти и газа в 2021 году

Рубль больше слабеет к доллару, поскольку на форексе евро теряет 0,2%, в направлении отметки 1,17 доллара. При этом индекс доллара (DXY) также повышается на 0,2%, до 93,1 пункта.

Поддержку росту курса доллара продолжает оказывать возможность ужесточения монетарной политики ФРС США раньше изначально намеченных сроков. В частности, рынки предполагают, что регулятор может уже осенью приступить к сворачиванию программы покупки активов на фоне восстановления экономики и ускорения инфляции.

Эти предположения усилились после того, как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостич (Raphael Bostic) сказал, что в четвертом квартале он ожидает начала постепенного сворачивания программы покупки облигаций, но не исключает и более раннего начала, если состояние рынка труда продолжит стремительно улучшаться.

При этом рынок нефти, обваливавшийся в последние дни и обновивший минимум с 20 июля (67,61 доллара за баррель) пытается корректироваться вверх и прибавляет сейчас 2,2% — 70,5 доллара. Это несколько поддерживает курс рубля.

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю на 0,3% и 0,1% соответственно. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Инвесторы продолжат ожидать завтрашнюю публикацию июльской ценовой статистики в США, и сегодня курс доллара останется в диапазоне 73-74 рубля, более выраженную динамику рубль может начать показывать завтра, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

В краткосрочной перспективе есть высокая вероятность тестирования долларом уровня 74 рубля и последующая "проторговка" им диапазона 74-74,4 рубля, в свою очередь оценивает Фетисов.