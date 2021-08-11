МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду слегка снижается против доллара и стабилен к евро в отсутствие сильных поводов для биржевой игры. Доллар слабо растет к мировым валютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.30 мск повышался на 6 копеек, до 73,98 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 86,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

Баррель сорта Brent дорожает на 0,2%, до 70,8 доллара.

Во время утренней сессии российская валюта, как это часто происходит в последние дни, попыталась укрепиться, и курс слегка разворачивался вниз от отметки 74 рубля за доллар, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Однако драйверов роста рубля нет, и доллар вполне может закрыть день выше уровня 74 рубля", — оценивает он.

Опасения по поводу коронавируса отошли на второй план, на первый вышел законопроект о вложениях в инфраструктуру США, опасения по поводу бюджетно-налоговой политики и "ястребиные" комментарии управляющих ФРС, отмечают аналитики компании ITI Capital.

"Инвесторы по-прежнему ждут, что в конце 2021 — начале 2022 года регулятор начнет сворачивать мягкую денежно-кредитную политику (ДКП), что давит на рисковые валюты, в том числе и на рубль", — отмечают эксперты.