МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем демонстрирует слабую динамику по отношению к евро в ожидании статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль теряет к доллару и стабилен к евро

По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару опускался до 1,1713 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1718 доллара за евро. Ранее в ходе торгов евро рос до 1,1721 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 110,78 иены с уровня прошлого закрытия в 110,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, в 93,15 пункта.

Мировые рынки в среду с интересом ждут статистику по инфляции в США в июле. Аналитики прогнозируют замедление показателя до 5,3% с 5,4% в июне. Июньский показатель был максимальным с августа 2008 года.

В то же время эксперты отмечают, что если инфляция окажется сильнее ожиданий, курс доллара может пойти вверх. "Мы ожидаем укрепления доллара, если инфляция сегодня в очередной раз превысит прогноз, а баланс рисков смещен именно в этом направлении", — считает валютный аналитик MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Курс евро в свою очередь не отреагировал на данные по годовой инфляции в Германии, которая в июле ускорилась до 3,8% — максимума с 1993 года. В июне показатель составлял 2,3%.