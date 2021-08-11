МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль резко развернулся вверх после публикации данных об инфляции в США, следует из данных Мосбиржи. Годовая инфляция в США в июле сохранилась на уровне июня

К 15.44 мск доллар дешевеет на 21 копейку, до 73,71 рубля; евро – на 7 копеек, до 86,60 рубля.

До выхода американской макростатистики, в 15.30 мск, доллар и евро укреплялись примерно на 20 копеек каждый.

Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 5,4% в годовом выражении, а только за июль поднялись на 0,5%. Таким образом, инфляция в годовом выражении сохранилась на уровне месяцем ранее, который стал рекордным с августа 2008 года.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали замедления темпов роста потребительских цен в США до 5,3% в годовом выражении.