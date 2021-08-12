МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рубль в первые часы торговой сессии четверга снижается против доллара и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных торгов. МЭА понизило прогноз-2021 по мировому спросу на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.52 мск повышался на 20 копеек, до 73,57 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 86,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

Баррель сорта Brent теряет 0,8%, до 70,1 доллара.

С утра рубль не спешил развивать успех среды, хотя обычно на утренней сессии курс рубля растет, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"В четверг принципиальная картина для динамики курса доллара не изменится – он останется в диапазоне 73-74 рубля", — оценил перспектив Антонов.

В среднесрочном плане рубль готов укрепляться при первой возможности, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ к концу июля выросла на 0,9 процентного пункта, до 19,9%. В номинальном выражении доля возросла на 169,2 миллиарда рублей. Доля нерезидентов на первичных размещениях в июле снизилась на 0,7 процентного пункта, до 21,7%, до 33,5 миллиарда рублей. Однако выросла доля участия в покупках на вторичном рынке на 34,4 миллиарда рублей по сравнению с июнем, до 55 миллиардов рублей. Данные, что называются, говорят сами за себя", — рассуждает эксперт о позитивных для рубля факторах курсообразования.