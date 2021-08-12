МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рубль в первые часы торговой сессии четверга компенсировал почти все утреннее падение на фоне дорожающей нефти, следует из данных торгов. МЭА видит риск переизбытка нефти на рынке в первом квартале 2022 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.56 мск повышался на 1 копейку, до 73,38 рубля, курс евро — тоже на 1 копейку, до 86,2 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар максимально поднимался до 73,68 рубля, евро — до 86,66 рубля.

Баррель сорта Brent дорожает на 0,2%, до 71,6 доллара.

С утра рубль не спешил развивать успех среды, хотя обычно на утренней сессии курс рубля растет, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"В четверг принципиальная картина для динамики курса доллара не изменится – он останется в диапазоне 73-74 рубля", — оценил перспектив Антонов.

В среднесрочном плане рубль готов укрепляться при первой возможности, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ к концу июля выросла на 0,9 процентного пункта, до 19,9%. В номинальном выражении доля возросла на 169,2 миллиарда рублей. Доля нерезидентов на первичных размещениях в июле снизилась на 0,7 процентного пункта, до 21,7%, до 33,5 миллиарда рублей. Однако выросла доля участия в покупках на вторичном рынке на 34,4 миллиарда рублей по сравнению с июнем, до 55 миллиардов рублей. Данные, что называются, говорят сами за себя", — рассуждает эксперт о позитивных для рубля факторах курсообразования.