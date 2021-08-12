МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в четверг демонстрирует незначительную динамику по отношению к доллару на фоне статистики из Великобритании, которая разошлась с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Рубль компенсировал почти все падение

По состоянию на 12.32 мск курс фунта к доллару снижался до 1,3864 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3872 доллара. Ранее в ходе торгов показатель рос до 1,3879 доллара.

Курс евро к доллару рос до 1,1744 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1737 доллара за евро. Курс доллара к иене оставался на уровне прошлого закрытия в 110,4 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, в 92,88 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что по официальным предварительным данным, ВВП Великобритании во втором квартале 2021 года вырос в годовом выражении на 22,2%, а в квартальном — на 4,8%. Аналитики полагали, что показатель вырос на 22,1% в годовом выражении и на 4,8% — в квартальном. В то же время промпроизводство в стране в июне снизилось на 0,7% к маю, хотя ожидался рост на 0,3%.

Аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что сильные данные по ВВП не стали неожиданностью, учитывая ослабление карантинных ограничений в отчетный период, но перспективы экономики в третьем квартале, вероятно, будут не столь радужными. "Рост ВВП Великобритании в июле и августе в среднем составит 0,2%-0,3%, что соответствует увеличению на 1,5% в третьем квартале в целом, тогда как Банк Англии прогнозирует рост ВВП на 3%", — отмечают эксперты банка.

Курс доллара в целом слабо изменяется к евро и иене в четверг в ожидании еженедельной статистики по рынку труда США, которая будет опубликована до открытия американских фондовых рынков. Так, согласно прогнозам, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю, снизилось до 375 тысяч с 385 тысяч неделей ранее.