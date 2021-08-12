МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг днем слегка снижается и против доллара, и евро, откликаясь на колебания на рынке нефти, цены которой пока ушли в небольшой минус. Рубль компенсировал почти все падение

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.19 мск повышается на 23 копейки, до 73,60 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 86,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг умеренно колеблется против доллара и евро, ориентируясь на динамику рынка нефти. Так, стоимость марки Brent колеблется в четверг в узком диапазоне, а на данный момент теряет 0,3%, достигая 71,2 доллара.

Котировки нефти перешли к слабому снижению после попыток роста. Участники рынка отыгрывают данные августовского доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Так, организация понизила прогноз мирового спроса на нефть и теперь ожидает его роста на 5,3 миллиона баррелей в сутки по итогам года, а в следующем году — на 3,2 миллиона.

Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизилось на 12 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 375 тысяч, что совпало с ожиданиями экспертов. За счёт этого индекс доллара (DXY) прибавляет 0,1% в попытке вернуться на ключевой уровень 93 пункта.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,2% и 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль слегка слабеет, корректируясь после укрепления в среду, отмечает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Тем не менее мы полагаем, что он продолжит расти, поскольку спрос на риск должен сохраниться, а значимых событий, способных этому помешать, пока не предвидится. Курс может приблизиться к 73 рублям за доллар благодаря глобальному позитивному фону и сильным фундаментальным факторам", — добавляет он.

Укрепление рубля в среду было связано с данными июльской инфляции в США, которые привели к усилению спроса на рисковые активы, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Вероятно, в четверг курс доллара не покажет сильных колебаний, мы ожидаем, что он останется в диапазоне 72,75-74,25 рубля", — заключает она.