МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и снижается к иене в четверг вечером после выхода статистики рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск курс евро к доллару снижается до 1,1731 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1737 доллара за евро. Днём картина была обратной. В то же время курс доллара к иене опускается до 110,33 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 110,4 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 93 пунктов.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 12 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 375 тысяч. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Инвесторы также продолжают оценивать данные об инфляции в США. В среду были опубликованы данные, согласно которым годовая инфляция в стране по итогам июля сохранилась на уровне месяцем ранее в 5,4%. Сильный рост потребительских цен может вынудить Федрезерв США начать ужесточение его мягкой монетарной политики раньше, чем предполагалось. Это же, в свою очередь, положительно скажется на долларе.

Но валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лёйхтманн (Ulrich Leuchtmann), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что евро должно значительно укрепиться к доллару, поскольку инфляция в США должна "значительно" замедлиться в четвертом квартале, и американский регулятор сохранит свою мягкую политику. Согласно прогнозам аналитика, курс евро в паре с долларом составит 1,2 доллара за евро к концу текущего года и 1,26 к декабрю 2022 года.