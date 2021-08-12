МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рубль в четверг вечером всё так же слегка снижается против доллара и евро на неопределенных колебаниях биржевых котировок на мировых площадках.

Рынок нефти колеблется вверх-вниз около предыдущего фиксинга, мировые валюты к доллару и фондовые индексы демонстрируют противоречивую динамику, что не дает четких сигналов курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.06 мск повышается на 13 копеек, до 73,50 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 86,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ЛЕГКОМ МИНУСЕ

Российская валюта в четверг умеренно колеблется против доллара и евро, преимущественно снижаясь.

Внешние ориентиры при этом неопределенные. Так, стоимость марки Brent колеблется в четверг в узком диапазоне, а на данный момент почти не меняется по отношению к предыдущему закрытию, находясь около 71,4 доллара за баррель. Участники рынка отыгрывают данные августовского доклада Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.

Так, МЭА понизило прогноз мирового спроса на нефть и теперь ожидает его роста на 5,3 миллиона баррелей в сутки по итогам года, а в следующем году — на 3,2 миллиона. В то же время МЭА понизило примерно на 170 тысяч баррелей в сутки прогноз роста добычи нефти со стороны стран, не входящих в альянс ОПЕК+, и ожидает его теперь на уровне 600 тысяч баррелей в сутки по итогам года.

ОПЕК, в свою очередь, сохранила прогноз добычи нефти в США и ожидает ее незначительного снижения, на 0,07 миллиона баррелей в сутки, до 11,21 миллиона, по итогам года, а в будущем году прогнозирует рост добычи до 11,73 миллиона баррелей в сутки.

Индекс доллара (DXY) продолжает попытки вернуться на ключевой уровень 93 пункта на макроэкономической статистике. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизилось на 12 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 375 тысяч, что совпало с ожиданиями экспертов.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,1 и 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар несколько раз в четверг тестировал сопротивление в 73,65 рубля, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Таким образом, рубль, как и большинство валют на "развивающихся" рынках, транслирует динамику доллара к основным мировым валютам на глобальных площадках, добавляет он.

В конце недели, учитывая традиционный прирост спроса на инвалюту перед выходными, доллар может тяготеть к 74 рублям, оценивает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"В целом же выход курса из зоны консолидации 73-74 рубля за доллар в пятницу маловероятен" — добавляет он.