МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром немного повышается и против доллара, и евро, несмотря на дешевеющую нефть. Доллар слабеет к евро перед выходом статистики по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.42 мск снижается на 13 копеек, до 73,45 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 86,20 рубля, следует из данных Московской биржи.

Баррель сорта Brent теряет при этом 0,4%, опускаясь до 71 доллара.

После утренней стабилизации курс рубля перешел к умеренному росту, поскольку поводов для сильного его падения нет, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Впрочем, и сильных триггеров для направленного движения курса рубля пока не видно, считают аналитики Промсвязьбанка. "В условиях царящей на мировых рынках безыдейности и сохранения негативной динамики цен на нефть доллар в течение торгов пятницы может попытаться вернуться в середину нашего текущего целевого диапазона 73-75,5 рубля", — оценивают в банке.

Пока же курс доллара на мировом рынке держится стабильно (индекс доллара DXY колеблется около 93 пунктов), отмечает Антонов. "В худшем (для рубля) случае доллар закроет неделю вблизи отметки 74 рубля", — заключает он.