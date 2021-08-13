МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в пятницу днем усиленными темпами по сравнению с утренними показателями на увеличении интереса инвесторов к риску, о чем свидетельствует и рост фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов. Рубль пытается укрепиться, несмотря на дешевеющую нефть

По состоянию на 12.36 мск курс евро к доллару рос до 1,1744 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1727 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,33 иены за доллар с 110,38 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, в 92,94 пункта.

Трейдеры в пятницу отдают предпочтение евро в паре с более надежным долларом благодаря росту спроса на рисковые активы, о чем свидетельствует подъем на мировых фондовых рынках. Тон задали американские биржи, которые выросли по итогам четверга, при этом промышленный индексы Dow Jones (DJIA) и S&P 500 обновили исторические рекорды. Вслед за ними растут сейчас и европейские рынки акций, и только азиатские не поддержали тенденции из-за опасений распространения коронавируса.

Позднее в ходе торгов на курс доллара может повлиять статистика потребительских настроений в США, представленная индексом Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Аналитики ждут сохранения показателя на уровне июля в 81,2 пункта.

Также, как полагают аналитики, рынки будут ждать ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле в конце августа, чтобы оценить перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты Commerzbank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что курс доллара может вырасти, если глава ФРС Джером Пауэлл объявит о плане сокращения выкупа финансовых активов с рынка.

По словам валютного аналитика Commerzbank Ульриха Лёйхтманна (Ulrich Leuchtmann), это повысит вероятность повышения учётной ставки ФРС в начале 2023 года, что приведет к росту курса доллара. "Чем раньше ФРС начнет сокращать выкуп активов, тем раньше, по мнению рынка, будут достигнуты необходимые условия для будущего повышения ставки", — также сказал газете он.