МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова назвала идеальную валюту для хранения сбережения россиян. Она считает, что американский доллар подойдет для хранения средств лишь на непродолжительное время — от нескольких месяцев до года. Об этом она рассказала в своем комментарии NEWS.ru. Россиян предупредили, что ждет доллар из-за долгов Америки

Аналитик отметила, что если вы хотели бы накопить крупную сумму за несколько лет, то доллар — не самая подходящая валюта, так как кредитно-денежная политика США подвержена колебаниям. Сейчас власти страны принимают попытки к ее ужесточению, что, по мнению Куликовой, в будущем может обернуться провалом.

"Федеральная резервная система попросту не сможет перестать выкупать гособлигации и другие ценные бумаги. Это подорвет мировое доверие к доллару", — отметила она. Аналитик предполагает, что до конца года рубль ослабнет по отношению к доллару. "Курс американской валюты может снова подняться к 80 рублям за доллар. Но сохраниться за собой высокие позиции не сможет. В долгосрочной перспективе валютная пара рубль/доллар будет колебаться в коридоре 70-75", — сказала она.

Возвращаясь к долгосрочным сбережениям, аналитик посоветовала разделить вашу сумму денег на несколько валют. "Доллар, евро, йена и английский фунт. Однако у британской валюты традиционно низкий уровень ликвидности в России. Неплохо задуматься о золоте. Его стоимость в обозримом будущем может вернуться к рекордным показателям августа прошлого года — 2000 долларов за тройскую унцию", — резюмировала Куликова.