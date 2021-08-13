МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рубль в пятницу прибавляет против доллара и евро на фоне роста аппетита к риску на мировых биржевых площадках.

Рынок нефти колеблется на довольно высоких уровнях и не мешает рублю отыгрывать рост мировых валют к доллару и повышение фондовых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.14 мск снижался на 23 копейки, до 73,36 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 86,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта в пятницу днем растет против доллара и евро, отыгрывая улучшение аппетита к риску на мировых биржевых площадках. Об этом сигнализирует обновление в четверг американскими фондовыми индексами Dow Jones и S&P 500 исторических максимумов. Восстановление импорта не оказывает избыточного давления на рубль

Кроме того, индекс доллара (DXY) снижается на 0,3% до 92,8 пункта. Растут против доллара и многие развивающиеся валюты, что поддерживает и рубль.

При этом стоимость марки Brent колеблется в четверг в узком диапазоне около 71 доллара, а на данный момент теряет около 0,3%, до 71,1 доллара. В ходе торгов пятницы инвесторы не ожидают новостей, важных непосредственно для рынка нефти, поэтому трейдеры продолжают оценивать базовые факторы. А они остаются негативными для цен, поскольку сохраняются сомнения в спросе на сырьё из-за коронавируса.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Преобладание аппетита к риску в пятницу является, скорее, временным явлением, предупреждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"В целом инвесторы по-прежнему обеспокоены усилением ограничительных мер в ряде мировых регионов вследствие ускорения темпов распространения дельта-штамма. В данных условиях на локальном рынке рублю еще есть, куда отступать, а вот потенциал его укрепления выглядит ограниченным. В частности, за последний месяц российская валюта прибавила около 0,9% к доллару. За этот же период основные аналоги рубля по EM (Emerging Markets — развивающиеся рынки — ред.) либо выросли гораздо скромнее, либо вовсе снизились к доллару", — добавляет он.

На следующей неделе динамика рубля будет определяться внешними факторами, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Пока рубль довольно устойчив против снижения нефтяных цен, но, если на следующей неделе они закрепятся ниже 70 долларов за баррель, то курс доллара может перейти к росту. В целом мы ожидаем, что он на следующей неделе останется в диапазоне 72,5-74,5 рубля", — добавила она.