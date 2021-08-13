МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером еще больше снижается к евро и иене после выхода слабой статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск курс евро рос до 1,1795 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1727 доллара. Курс доллара к иене опускался до 109,79 иены за доллар со 110,38 иены. Днем доллар показывал меньшее снижение к обеим валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 92,58 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, неожиданно упал до 70,2 пункта с июльских 81,2 пункта. Аналитики полагали, что индекс остался на уровне предыдущего месяца.

Эксперты UBS Global Wealth Management полагают, что в ближайшее время курс евро не будет подвержен сильному снижению по отношению к доллару, поскольку для экономики Европы меньше рисков, чем для американской.

"Во-первых, ситуация с COVID-19 сейчас кажется более тяжелой в США, чем в Европе, и может потенциально нанести больший ущерб уровню потребления в США. Во-вторых, данные по еврозоне по-прежнему приятно удивляют, в то время как данные по США сейчас немного разочаровывают", — приводит газета Wall Street Journal комментарии аналитиков UBS.