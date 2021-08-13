МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рубль в пятницу вечером прибавляет против доллара и стабилен к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе в район 1,18 доллара.

Общее ослабление доллара и рост мировых фондовых индексов компенсируют слабость рынка нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.16 мск снижался на 39 копеек, до 73,2 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 86,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта в пятницу вечером растет против доллара и стабильна к евро, отыгрывая улучшение аппетита к риску на мировых биржевых площадках. Об этом сигнализирует падение индекса доллара (DXY) на 0,5%, до 92,6 пункта. Растут против доллара и многие развивающиеся валюты, что задает тон и динамике рубля.

Этому способствуют слабые данные по экономике США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, неожиданно упал до 70,2 пункта с июльских 81,2 пункта. Аналитики полагали, что индекс остался на уровне предыдущего месяца.

Такие показатели снижают вероятность скорого сворачивания ФРС США своей денежно-кредитной политики, что задает тон росту большинства мировых фондовых индексов.

При этом стоимость марки Brent вечером теряет 0,9%, до 70,7 доллара. Однако рубль, по традиции последних дней, мало реагирует на этот негатив.

В итоге, доллар теряет к рублю 0,5%, евро почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по доллару на будущую неделю сохраняется в пределах 72,5-74,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"В свете предстоящих на неделе событий, в том числе публикации протокола июльского заседания ФРС, доллар может колебаться в противоположных направлениях, нефть при этом может продолжить терять ценовую уверенность из-за ухудшения в мире ситуации с COVID-19. Эти факторы могут помешать развитию успеха рубля. Основной зоной движения доллара в краткосрочной перспективе останется привычный коридор 73-74 рубля", — уточняет он.

Технические индикаторы свидетельствуют о возможном ослаблении на следующей неделе евро на форексе, как к мировым валютам, так и к рублю, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион", рассуждая о курсовой динамике рубля.