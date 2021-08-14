МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Принципиальных изменений курса рубля на следующей неделе не ожидается. Об этом рассказал "Прайм" главный аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Названа идеальная валюта для долгосрочных сбережений

Он напомнил, что основные риски были связаны с вышедшей на этой неделе американской статистикой по инфляции. В частности, были опасения, что сильный рост показателя вновь увеличит страхи более скорого сворачивания программы количественного стимулирования экономики, на что доллар отреагирует ростом ко всем валютам. Но худшего не случилось.

Антонов отметил, что теперь все ждут конференции в Джексон-Хоуле в конце августа, где ФРС более четко обозначит свою политику.

Аналитик добавил, что небольшим риском для рубля является и приближение думских выборов. Не исключено, что в преддверии этого иностранные инвесторы начнут сокращать вложения в рублевые активы, а российские — хеджировать их покупкой валюты.

"Перспектив же серьезного укрепления рубля мы не видим никаких до тех пор, пока будет действовать бюджетное правило. На следующей неделе ждем торгов по паре доллар-рубль в диапазоне 73-73, но к концу году рубль будет стоить дешевле", — подвел итог Антонов.