МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс доллара до конца года может снизиться до 70 рублей, а при более благоприятных условиях — и до 65 рублей, сказал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Названа идеальная валюта для долгосрочных сбережений

По его мнению, ослабление рубля носит временный характер. "Ситуация в экономике России дает все больше поводов для веры в укрепление рубля. Снижающиеся геополитические риски и повышение ключевой ставки дают надежду на то, что курс наконец станет ближе к своим фундаментальным значениям и вырастет на 10-15% от текущих уровней", — сказал Брагин.

По словам эксперта, этому способствует макроэкономическая стабильность, которая поддерживается такими факторами, как низкий уровень внешнего долга, профицит бюджета, консервативная денежно-кредитная политика, а также значительный объем золотовалютных резервов.

При отсутствии негативных для российской экономики и фондового рынка новостей рубль может укрепиться. В этом случае курс доллара до конца года может опуститься до 70 рублей, считает эксперт. Эксперт научил, как купить валюту с максимальной выгодой

"Если властям удастся стабилизировать инфляцию, на рынке могут возникнуть условия для carry trade (стратегия получения прибыли за счет разницы процентных ставок – ред.), что приведет к возврату нерезидентов в ОФЗ, быстрому снижению доходностей и укреплению рубля", — отмечает он.

"При более благоприятном сценарии российская валюта может укрепиться еще больше. Например, если на фоне восстановления экономики инфляция в стране останется низкой. В этом случае курс доллара на рынке может упасть до 65 рублей", — полагает Брагин.