МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. На российскую валюту будут влиять в первую очередь внешние факторы, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвару Пономареву. Юрист назвал признаки финансовой пирамиды

"На следующей неделе динамика рубля во многом будет определяться внешними факторами. В среду в США будет опубликован протокол прошлого заседания ФРС", — отметила она. По мнению эксперта, это не сможет удивить рынок и существенно повлиять на рисковый аппетит.

В банке прогнозируют призывы ряда представителей ФРС к скорому началу сворачивания программы покупки активов. При этом инвесторы после недавних достаточно жестких заявлений некоторых ряда регулятора вряд ли удивятся таким призывам.

"Более того, июльское заседание ФРС состоялось до публикации последних сильных данных по рынку труда, и в протоколе должно указываться все еще слабое восстановление рынка труда, что не позволяет пока переходить к ужесточению ДКП", — отметила специалист.

Пономарева считает, что для инвесторов более важным станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла во вторник.

"Ранее он придерживался довольно мягкой риторики, и, если последняя трудовая статистика приведет к ужесточению риторики главы ФРС, то спрос на рисковые активы может ослабиться, что негативно скажется на рубле", — отметила собеседница издания.

Также в центре внимания останется и ситуация на рынке нефти.

Пока рубль довольно устойчив против снижения нефтяных цен, но если на следующей неделе они закрепятся ниже $70 за баррель, то курс USD/RUB может перейти к более сильному росту.

"К этому может привести дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации, так как оно снижает перспективы высокого спроса на "черное золото"", — отметила она.

Драйвером падения нефтяных цен может стать и усиление призывов США к ОПЕК+ увеличить добычу нефти.

"Впрочем, пока более вероятным сценарием видится небольшой рост нефтяных котировок в рамках коррекции. В целом мы ожидаем, что на следующей неделе курс USD/RUB останется в диапазоне 72,5-74,5 рублей за доллар", — подытожила собеседница газеты.