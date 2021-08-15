МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Традиционно в августе россияне ждут неприятностей для рубля. Так сложилось, что именно в этот месяц происходили его резкие падения или наблюдалась значительная волатильность, напоминает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Обвиняющая "Газпром" Европа оказалась главной виновницей дорогого газа

Он рассказал в беседе с "Российской газетой", что особенно памятен день — 17 августа 1998 года. Тогда после объявления технического дефолта курс рубля рухнул в бездну. Эксперт назвал факторы, которые определяют изменчивость рубля в последний месяц лета-2021. За некоторым исключением традиционны, но не все сработают на этот раз.

Первый фактор — дивидендные выплаты российского бизнеса, которые проводятся в августе. "Объем их у публичных компаний по итогам 2020 года, по различным оценкам, составит примерно 2,1 триллиона рублей. Уплата налогов на эти выплаты окажет укрепляющее действие на курс рубля", — отметил специалист.

Второй пункт — повышенный спрос на валюту в период массового отдыха россиян. Но в текущем 2021 году ограничения на туризм из-за в пандемии коронавируса, а также повышенный спрос на импортные товары не приведут к массовой скупке валюты и снижению курса рубля.

Третий фактор — нефтяные котировки. "К вечеру пятницы мировые цены на нефть марки Brent снизились после публикации макроэкономической статистики из США. По нефти она не внушала оптимизма: до 70,67 доллара за баррель", — комментирует он.

Но в 2021 году и этот фактор не оказывает существенного влияния на рубль: из-за бюджетного правила. "Оно ограничивает трату доходов, полученных от реализации российской нефти марки Urals выше планки отсечения. В 2021 году она установлена в размере 43,3 доллара за баррель. На дополнительные доходы выше планки отсечения Минфин покупает валюту — из-за этого влияние цены нефти на курс рубля в значительной степени нивелируется", — пояснил собеседник издания.

"В-четвертых, вероятность новых американских санкций нельзя сбрасывать со счетов. Но пока в свете достигнутых женевских договоренностей российская и американские стороны присматриваются друг к другу. И мы не ожидаем резкого всплеска новых санкционных ограничений", — отметил он и добавил, что ситуация может резко измениться и тут предугадать нельзя.

Пятый фактор — принятие сенатом США новой программы инфраструктурных изменений и переход ее к утверждению палатой представителей. Это укрепит американскую валюту и приведет к незначительному, по мнению эксперта, ослаблению рубля в среднесрочной перспективе.

"Так что пока нет веских оснований ждать резких изменений курса рубля. Даже наступление новых штаммов коронавируса существенно не изменило общий тренд оптимизма на финансовых рынках", — отметил эксперт.

Также позитивную роль на российский рынок оказало и первичное размещение Минфином ОФЗ почти на 111 миллиардов рублей.

Кроме того, позитивный настрой, поддерживается масштабными финансовыми вливаниями от ФРС и казначейства США. Они оказывают содействие курсу рубля.

"Так что к концу августа курс доллара будет находиться в коридоре 72-76 рублей. В среднесрочной перспективе в паре евро-доллар продолжится укрепление американской валюты. В этой связи мы ожидаем к концу месяца курс евро на уровне 86-87 рублей", — подытожил специалист.