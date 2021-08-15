Эксперт Корнейчук рассказал, на что нужно ориентироваться для оценки курса рубля до осени
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Традиционно в августе россияне ждут неприятностей для рубля. Так сложилось, что именно в этот месяц происходили его резкие падения или наблюдалась значительная волатильность, напоминает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.
Он рассказал в беседе с "Российской газетой", что особенно памятен день — 17 августа 1998 года. Тогда после объявления технического дефолта курс рубля рухнул в бездну. Эксперт назвал факторы, которые определяют изменчивость рубля в последний месяц лета-2021. За некоторым исключением традиционны, но не все сработают на этот раз.
Первый фактор — дивидендные выплаты российского бизнеса, которые проводятся в августе. "Объем их у публичных компаний по итогам 2020 года, по различным оценкам, составит примерно 2,1 триллиона рублей. Уплата налогов на эти выплаты окажет укрепляющее действие на курс рубля", — отметил специалист.
Второй пункт — повышенный спрос на валюту в период массового отдыха россиян. Но в текущем 2021 году ограничения на туризм из-за в пандемии коронавируса, а также повышенный спрос на импортные товары не приведут к массовой скупке валюты и снижению курса рубля.
Третий фактор — нефтяные котировки. "К вечеру пятницы мировые цены на нефть марки Brent снизились после публикации макроэкономической статистики из США. По нефти она не внушала оптимизма: до 70,67 доллара за баррель", — комментирует он.
Но в 2021 году и этот фактор не оказывает существенного влияния на рубль: из-за бюджетного правила. "Оно ограничивает трату доходов, полученных от реализации российской нефти марки Urals выше планки отсечения. В 2021 году она установлена в размере 43,3 доллара за баррель. На дополнительные доходы выше планки отсечения Минфин покупает валюту — из-за этого влияние цены нефти на курс рубля в значительной степени нивелируется", — пояснил собеседник издания.
"В-четвертых, вероятность новых американских санкций нельзя сбрасывать со счетов. Но пока в свете достигнутых женевских договоренностей российская и американские стороны присматриваются друг к другу. И мы не ожидаем резкого всплеска новых санкционных ограничений", — отметил он и добавил, что ситуация может резко измениться и тут предугадать нельзя.
Пятый фактор — принятие сенатом США новой программы инфраструктурных изменений и переход ее к утверждению палатой представителей. Это укрепит американскую валюту и приведет к незначительному, по мнению эксперта, ослаблению рубля в среднесрочной перспективе.
"Так что пока нет веских оснований ждать резких изменений курса рубля. Даже наступление новых штаммов коронавируса существенно не изменило общий тренд оптимизма на финансовых рынках", — отметил эксперт.
Также позитивную роль на российский рынок оказало и первичное размещение Минфином ОФЗ почти на 111 миллиардов рублей.
Кроме того, позитивный настрой, поддерживается масштабными финансовыми вливаниями от ФРС и казначейства США. Они оказывают содействие курсу рубля.
"Так что к концу августа курс доллара будет находиться в коридоре 72-76 рублей. В среднесрочной перспективе в паре евро-доллар продолжится укрепление американской валюты. В этой связи мы ожидаем к концу месяца курс евро на уровне 86-87 рублей", — подытожил специалист.
https://1prime.ru/Forex/20210815/834451137.html