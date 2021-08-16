МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Доллар в понедельник утром не меняется к евро и немного снижается к иене после заметного ослабления в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что может "утопить" рубль в августе

По состоянию на 8.40 мск курс евро оставался на уровне прошлого закрытия в 1,1791 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,45 иены за доллар со 109,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 92,56 пункта.

В пятницу давление на доллар оказали рост спроса на риск на рынке и слабая внутренняя статистика. Индекс потребительских настроений в США в августе, по предварительной оценке, упал до 70,2 пункта с июльских 81,2 пункта при ожидавшемся сохранении показателя на прошлом уровне.

Аналитики Commonwealth Bank of Australia, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что на этой неделе доллар может укрепиться после выхода в среду протокола Федеральной резервной системы США.

Аналитики банка ожидают, что ФРС в сентябре объявит о сокращении выкупа активов, если данные по рынку труда за август окажутся сильными. Они также отметили, что выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле в конце августа может содержать некоторые подсказки по дальнейшей политике регулятора.