Рубль снижается против доллара и евро на фоне дешевеющей нефти
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль снижается в начале недели против доллара и евро на фоне дешевеющей нефти, опять ушедшей ниже 70 долларов за баррель сорта Brent.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.08 мск повышался на 16 копеек, до 73,37 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
Баррель сорта Brent падает на 1,5%, до 69,5 доллара.
Доллар в утреннюю сессию растет против рубля, несмотря на стабильность валюты США на мировом рынке, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Впрочем, это нормально. Драйверов для сильного укрепления рубля нет, и пока периоды роста курса рубля стоит использовать для открытия спекулятивных лонгов по долларам (покупать их в надежде на рост)", — советует он.
В понедельник не ожидается сильной курсовой волатильности на рынках валют, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
"Возможно некоторое удешевление рубля в силу коррекции рынка, однако значимых изменений ждать не стоит", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20210816/834457012.html