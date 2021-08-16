МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль снижается в начале недели против доллара и евро на фоне дешевеющей нефти, опять ушедшей ниже 70 долларов за баррель сорта Brent. Доллар стабилен к евро и снижается к иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.08 мск повышался на 16 копеек, до 73,37 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

Баррель сорта Brent падает на 1,5%, до 69,5 доллара.

Доллар в утреннюю сессию растет против рубля, несмотря на стабильность валюты США на мировом рынке, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Российский рынок акций снижается по основным индексам

"Впрочем, это нормально. Драйверов для сильного укрепления рубля нет, и пока периоды роста курса рубля стоит использовать для открытия спекулятивных лонгов по долларам (покупать их в надежде на рост)", — советует он.

В понедельник не ожидается сильной курсовой волатильности на рынках валют, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Возможно некоторое удешевление рубля в силу коррекции рынка, однако значимых изменений ждать не стоит", — добавляет он.