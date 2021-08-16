МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем теряет против доллара и евро на фоне падения рынка нефти ниже ключевого уровня 70 долларов за баррель сорта Brent. Российский рынок акций растет, игнорируя падение цен на нефть

Легкий рост индекса доллара и снижение фондовых индексов поддерживают давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.48 мск повышался на 23 копейки до 73,44 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 86,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник днем снижается против доллара и евро, отыгрывая преобладание негативных внешних сигналов и в первую очередь — с рынка нефти.

Так, стоимость марки Brent падает на 2,5%, до 68,8 доллара за баррель. В мире вновь растет заболеваемость коронавирусом, что вызывает беспокойство у нефтяных трейдеров. Потенциальное ужесточение карантинных мер и ограничение передвижений граждан может снизить спрос на нефть в краткосрочной перспективе. Это оказывает давление на цены. Доллар слабо дорожает к евро в ожидании новостей от ФРС США

Кроме того, пятничные данные по числу действующих буровых установок от Baker Hughes, показали их рост на 10 единиц за неделю. Такой рост стал максимальным с апреля и свидетельствует о перспективах более высокого предложения нефти на рынке.

Фондовые рынки также теряют позиции, сигнализируя о слабом аппетите к риску. Инвесторы с пессимизмом восприняли макроэкономическую статистику Китая. Промышленное производство в КНР в июле выросло на 6,4% в годовом выражении вместо ожидавшихся 7,8%. Объем розничных продаж за июль также оказался меньше прогнозов — показатель увеличился на 8,5% при ожидаемом росте на 11,5%.

При этом индекс доллара (DXY) прибавляет 0,1%, до 92,6 пункта. Снижаются против доллара и многие развивающиеся валюты, что задает тон и динамике рубля.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти упала к уровню 5,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Динамика рубля на этой неделе во многом будет определяться внешними факторами, особого внимания будет заслуживать выступление главы ФРС во вторник, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Если Джером Пауэлл существенно ужесточит свою риторику, то спрос на рисковые активы снизится, что негативно скажется на рубле. Впрочем, продолжение мягкой риторики может поддержать рисковый аппетит. В целом мы ожидаем, что на этой неделе курс будет находиться в диапазоне 72,5-74,5 рубля за доллар", — оценил он. Цены на нефть ускорили снижение на опасениях за спрос

Предстоящая неделя может усложнить выбор направления для валютного рынка РФ, считает Евгений Кошелев из Росбанка. С одной стороны, предстоящая подготовка к налоговым платежам может повысить активность продаж валютной выручки, рассуждает он.

"При этом позиции американской валюты будут испытаны неоднократно — сперва выступлением главы ФРС США Пауэлла (вторник), а потом публикацией стенограммы июльского заседания ФРС (среда). И в том, и в другом случае возможны сценарии "голубиной" риторики и попыток номинально ослабить американскую валюту. С другой стороны, Минфин РФ продолжает интенсивные покупки валюты. При закреплении нефти в коридоре 65-70 долларов за баррель усилится давление на сырьевые валюты. В результате, доллар может повысить частоту колебаний в интервале 73-74 рубля", — оценил он.