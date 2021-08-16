МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара несколько растет к евро перед публикацией в среду протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. США хотят лишить Россию статуса рыночной экономики

По состоянию на 17.43 мск курс евро снижается до 1,1785 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1791 доллара за евро; курс доллара к иене опускается до 109,17 иены за доллар со 109,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,07%, до 92,58 пункта.

В среду Федрезерв опубликует протокол июльского заседания комитета открытых рынков, инвесторы надеются получить в документе подсказки о планах регулятора. Главным образом их интересуют сроки сокращения выкупа финансовых активов с рынка.

"За последний год прослеживается четкая тенденция к укреплению доллара после публикации протокола Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), хотя и довольно умеренному", — цитирует газета Wall Street Journal наблюдение аналитиков банка MUFG.

Кроме того, завтра ожидается публикация макростатистики. Аналитики прогнозируют рост промышленного производства в стране в июле на 0,5% в месячном выражении и снижение розничных продаж на 0,2%.