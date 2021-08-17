МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля утром продолжает умеренно снижаться к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Московская Биржа

Российский рынок акций установил новый исторический максимум

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.32 мск вторника рос на 20 копеек — до 73,44 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 86,43 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,63% — до 69,07 доллара за баррель.

"Пара доллар/рубль остается в диапазоне 73-74 рубля. Пара евро/рубль также не выходит за рамки "боковика" 86-87 рублей. Рубль в целом в краткосрочном периоде по-прежнему выглядит достаточно уверенно", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В понедельник рубль потерял более 0,5%, но пока ничего страшного не происходит: российская валюта лишь отыграла назад значительную часть неоправданного пятничного роста, а во вторник утром слабеет к доллару еще примерно на 0,2%, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"В целом же нет никаких драйверов для сильного движения курса рубля. Сегодня ждем торгов по паре доллар-рубль в диапазоне 73-74 рубля", — добавляет он.