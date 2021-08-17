МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля утром продолжает умеренно снижаться к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций установил новый исторический максимум

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.32 мск вторника рос на 20 копеек — до 73,44 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 86,43 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,63% — до 69,07 доллара за баррель.

"Пара доллар/рубль остается в диапазоне 73-74 рубля. Пара евро/рубль также не выходит за рамки "боковика" 86-87 рублей. Рубль в целом в краткосрочном периоде по-прежнему выглядит достаточно уверенно", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В понедельник рубль потерял более 0,5%, но пока ничего страшного не происходит: российская валюта лишь отыграла назад значительную часть неоправданного пятничного роста, а во вторник утром слабеет к доллару еще примерно на 0,2%, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"В целом же нет никаких драйверов для сильного движения курса рубля. Сегодня ждем торгов по паре доллар-рубль в диапазоне 73-74 рубля", — добавляет он.