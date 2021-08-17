МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно повышается по отношению к доллару во вторник днем в ожидании данных по розничным продажам и промпроизводству в США, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы в основном снижаются

По состоянию на 12.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,1765 доллара за евро с уровня прошлого закрытия 1,1777 доллара. Курс доллара к иене рос до 109,34 иены за доллар со 109,23 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 92,7 пункта.

В центре внимания трейдеров во вторник находится статистика по рознице из США, которая будет опубликована до открытия торгов на американских фондовых рынках. Аналитики ждут снижения розничных продаж в США в июле на 0,3% в месячном выражении после роста на 0,6% месяцем ранее.

Аналитики ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что динамика доллара будет ограничена до выхода данных по розничным продажам в США. "Инвесторы обратят на показатель пристальное внимание с учетом выхода на прошлой неделе слабых данных по доверию потребителей. Статистика по рознице может помешать росту доллару", — отметили эксперты.

Кроме того, ФРС США также перед открытием торгов опубликует данные по промпроизводству в стране в июле. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель поднялся на 0,5% после увеличения на 0,4% месяцем ранее.

Определенное давление на курс евро оказывает статистика из еврозоны, согласно которой ВВП 19 стран валютного союза, по второй оценке, во втором квартале 2021 года вырос на 13,6% в годовом выражении и на 2% — в квартальном. Аналитики ждали сохранения первой оценки без изменения. Она показала рост ВВП еврозоны во втором квартале на 13,7% в годовом выражении и на 2% — в квартальном.