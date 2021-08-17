МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем умеренно снижается к доллару и евро на общем ослаблении аппетита к риску на глобальных торговых площадках. Рубль умеренно снижается к доллару и евро

Стабилизация цен на нефть ниже 70 долларов за баррель марки Brent оказывает дополнительное давление на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.35 мск повышался на 22 копейки — до 73,46 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 86,33 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник остается под давлением. Об ослаблении аппетита к риску на мировых финансовых и сырьевых площадках, в частности, сигнализирует повышение индекса доллара (DXY) на 0,1% — до 92,8 пункта. Евро при этом опускается на 0,1% — до 1,1763 доллара.

Участники рынка ожидают данных ФРС США по промпроизводству в стране в июле. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель поднялся на 0,5% после увеличения на 0,4% месяцем ранее.

Цена на нефть остается ниже ключевой отметки 70 долларов на неопределенных перспективах восстановления мировой экономики, в частности, китайской, из-за сохраняющихся угроз распространения новых штаммов коронавируса в Азии и США. К настоящему моменту марка Brent дешевеет на 0,6% — до 69,1 доллара.

Западные фондовые рынки снижаются. Помимо беспокойства за мировую экономику в связи с пандемией, инвесторы опасаются, что ФРС США скоро может начать сворачивать программу покупки активов. В связи с этим рынки с интересом ожидают выступления главы регулятора Джерома Пауэлла во вторник вечером.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжает демонстрировать слабость в основном из-за негативной динамики валют развивающихся стран и рынка нефти, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если внешний фон ухудшится, доллар может попытаться пробить сопротивление 73,7 рубля, а евро — 86,7 рубля", — оценивает он.

Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург" полагает, что во вторник валютные инвесторы предпочтут не рисковать в ожидании заявлений главы ФРС, а эффект от его выступления появится в среду. "На этом фоне курс доллара может вырасти. Впрочем, мы ожидаем, что он останется в диапазоне 72,75-74,5 рубля", — говорит она.

С учетом сильной статистики по рынку труда США за июль и жестких комментариев руководителей ФРС на прошлой неделе, Пауэлл тоже может дать понять, что американский регулятор может скоро сократить покупки активов, предполагает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Если это произойдет, доллар продолжит глобально укрепляться. Впрочем, рубль остается устойчивым на текущих уровнях, поскольку здесь на него есть спрос", — отметил эксперт.