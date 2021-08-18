МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару немного растет в среду утром в ожидании июльской статистики по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1715 доллара за евро с уровня прошлого закрытия 1,1708 доллара. Курс доллара к иене рос до 109,64 иены за доллар со 109,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 93,1 пункта.

В среду европейское статистическое агентство Евростат опубликует окончательную оценку инфляции в еврозоне за июль. Аналитики полагают, что рост потребительских цен ускорился до 2,2% с июньских 1,9%, как и показала предварительная оценка.

Кроме того, валютные трейдеры ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, надеясь найти в нем подсказки по срокам сворачивания программы стимулирования.

Аналитики IG, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что динамика валютного рынка до публикации протокола будет сдержанной.

Также в среду будут обнародованы данные по количеству новостроек в США. По мнению экспертов, число новых домов в США, строительство которых было начато в июле, снизилось до 1,6 миллиона, или на 2,6%.