МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль стабильно растет к основным инвалютам, курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня, следует из данных Московской биржи. Евро умеренно дорожает к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 08.50 мск среды снижается на 15 копеек — до 73,42 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 86,03 рубля и уже опускался до 86 рублей — впервые с 29 июня.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,32% — до 69,25 доллара за баррель.