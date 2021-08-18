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2021
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Курс евро опустился до 86 рублей
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Рубль стабильно растет к основным инвалютам, курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 08.50 мск среды... ПРАЙМ, 18.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль стабильно растет к основным инвалютам, курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 08.50 мск среды снижается на 15 копеек — до 73,42 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 86,03 рубля и уже опускался до 86 рублей — впервые с 29 июня.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,32% — до 69,25 доллара за баррель.