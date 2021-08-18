МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду повышается против доллара и стабилен к евро на фоне дорожающей нефти. Бумаги российских компаний в Лондоне торгуются разнонаправленно

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.06 мск снижался на 8 копеек, до 73,49 рубля, курс евро повышался на 3 копейки, до 86,13 рубля, следует из данных Московской биржи.

Баррель сорта Brent прибавляет 0,9%, до 69,6 доллара.

На российском валютном рынке преобладает спокойная курсовая динамика, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Никаких поводов для сильного курсового движения рубля к доллару пока нет. Скорее всего, до конца недели курс доллара будет колебаться вокруг отметки 73,5 рубля", — оценивает он.

Рубль упорно сопротивляется внешнему негативу за счёт своей реальной доходности (высоким относительно долларовых ставкам, например, по гособлигациям РФ), рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Минфин в среду проведёт очередные аукционы, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года и ОФЗ-ПД выпуска 26238 — 15 мая 2041 года. Облигации выпусков размещаются в объёме остатков, доступных для размещения в каждом из выпусков. Похоже, что Минфин чувствует себя достаточно уверенно и готов занимать по текущим ставкам через размещение длинных выпусков. Это поддержит спрос на рубли", — аргументирует он.