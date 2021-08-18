МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро в среду днем в ожидании публикации протокола июльского заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются

По состоянию на 12.44 мск курс евро к доллару рос до 1,1724 доллара за евро с уровня прошлого закрытия 1,1708 доллара. Курс доллара к иене рос до 109,64 иены за доллар со 109,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 93,06 пункта.

Позже в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Тогда регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых и заявил, что продолжит выкупать активы от 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в сфере занятости и инфляции.

Аналитики банка ING, которых цитирует газета Wall Street Jornal, отмечают, что курс доллара может вырасти, если в протоколе ФРС будут сигналы о скором начале сокращения покупки активов.

По словам валютного стратега ING Франческо Песоле (Francesco Pesole), главным в протоколе будет обсуждение регулятором графика выхода из программы покупки активов, особенно после того как некоторые представители ФРС сказали, что ожидают начала сворачивания осенью. "Любое подтверждение этого усилит ожидания того, что на конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа ФРС более подробно расскажет о сворачивании, что также окажет доллару поддержку", — добавил он.

Определенное влияние на курс евро оказала статистика по инфляции в еврозоне, которая, по окончательным данным, в июле ускорилась до максимума с октября 2018 года в 2,2% с июньских 1,9%.