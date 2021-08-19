МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российская валюта продолжает дешеветь вслед за падающей в цене нефтью, перейдя в минус и по отношению к евро, следует из данных торгов Московской биржи. Бумаги российских компаний, кроме TCS, дешевеют в Лондоне

Доллар расчетами "завтра" на 11.23 мск четверга укрепляется на 35 копеек, до 74,17 рубля, курс евро увеличивается на 20 копеек, до 86,67 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время падает в цене почти на 3%, до 66,3 доллара за баррель.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают дальнейшего усиления позиций доллара и его закрепления в середине диапазона 73-75,1 рубля за доллар.

"Потенциал ослабления рубля на сегодня: видится уровень в 74,5 рубля за доллар, однако в течение ближайших торговых сессий велика вероятность роста доллара до отметки в 75 рублей ", — добавляет Дмитрий Александров из ИГ "Универ".