МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российская валюта продолжает дешеветь вслед за падающей в цене нефтью, перейдя в минус и по отношению к евро, следует из данных торгов Московской биржи.
Доллар расчетами "завтра" на 11.23 мск четверга укрепляется на 35 копеек, до 74,17 рубля, курс евро увеличивается на 20 копеек, до 86,67 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время падает в цене почти на 3%, до 66,3 доллара за баррель.
Аналитики Промсвязьбанка ожидают дальнейшего усиления позиций доллара и его закрепления в середине диапазона 73-75,1 рубля за доллар.
"Потенциал ослабления рубля на сегодня: видится уровень в 74,5 рубля за доллар, однако в течение ближайших торговых сессий велика вероятность роста доллара до отметки в 75 рублей ", — добавляет Дмитрий Александров из ИГ "Универ".
https://1prime.ru/Forex/20210819/834482594.html
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