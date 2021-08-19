МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и иене в четверг днем на фоне публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в минусе

По состоянию на 12.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,1692 доллара за евро с уровня прошлого закрытия 1,171 доллара, курс доллара к иене рос до 109,67 иены за доллар со 109,74 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 93,38 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что ФРС США в протоколе июльского заседания отметила, что условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году при условии, что американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям.

По мнению аналитиков MUFG Bank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, инвесторы полагают, что ФРС может начать сворачивать поддержку экономики раньше, чем ожидалось, и это в краткосрочной перспективе обусловит дальнейший рост доллара. По словам аналитика банка Дерека Халпенни (Derek Halpenny), из опубликованного в среду протокола последнего заседания ФРС следует, что члены регулятора "обсудили возможность более раннего и более быстрого сокращения программы покупки активов".

Дополнительную поддержку курсу доллара в паре с евро оказывает спрос на американскую валюту в качестве более надежного актива в свете отказа от риска по всему миру. В четверг на мировых фондовых рынках отмечается ощутимое снижение. Тон задали американские биржи, вслед за которыми опустились рынки Азии и потянули за собой европейские биржи, которые падают на 1-2%.