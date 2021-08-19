МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рубль в четверг падает против доллара и евро, валюта США выходит вверх из коридора с верхней рамкой в 74 рубля, в котором она держалась около месяца. Нефть дешевеет более чем на 3%

Падение рынка нефти задает главный импульс ослаблению рубля, общее падение аппетита к риску поддерживает негативный фон.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.05 мск рос на 35 копеек, до 74,17 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 86,77 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар обновил максимум с 21 июля, поднявшись до 74,3 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг падает. Главный импульс при этом исходит от рынка нефти. Стоимость марки Brent падает на 2,4%, до 66,6 доллара, она уже обновила в четверг минимум с мая текущего года.

Негатив, вызванный опасениями за перспективы спроса при продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом, обострился после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор отметил в протоколе возможность начала сокращения темпов выкупа финансовых активов с рынка уже в текущем году.

На этом фоне также начался активный рост курса доллара к мировым валютам, что отразилось в снижении стоимости сырьевых активов, для которых это как правило неблагоприятно. Доллар дорожает к мировым валютам

Так, индекс доллара (DXY) прибавляет 0,3%, до 93,4 пункта. Некоторые "развивающиеся валюты" также падают против доллара, сигнализируя об ослаблении спроса на риск, что оказывает давление на курс рубля.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти упала до уровня 4,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Комбинация эпидемиологического негатива и напряженности относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС оказывает повышенное давление на нефтяные котировки, рассуждает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург", говоря о курсообразующих факторах рубля.

"Без какого-либо ослабления опасений на рынке по этим двум факторам фьючерсы Brent вряд ли смогут вернуться на уровни выше 70 долларов за баррель. Однако в целом текущая реакция рубля выглядит чрезмерно негативной, и курс вряд ли закрепится на уровнях существенно выше 74,5 рубля", — оценивает она.

Рубль в последнее время относительно легко переносит резкое ухудшение внешнего фона, в особенности падение нефти, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Российская валюта находится в умеренном минусе, и, если мировые рынки и нефтяные цены перейдут к восстановлению, доллар может проверить на прочность уровень поддержки 74 рубля, а евро — 86,5 рубля", — добавляет он.