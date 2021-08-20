МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российская валюта снижается в пятницу к доллару и евро, ухудшающийся внешний фон оказывает давление на рубль. Курс евро почти вышел на круглый уровень в 87 рублей — максимум со 2 августа, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций с утра повышается

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск пятницы укреплялся на 20 копеек — до 74,4 рубля, курс евро — на 34 копейки — до 86,94 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent символически снижается на 0,2% — до 66,26 доллара за баррель.

Егор Жильников из Промсвязьбанка ожидает продолжения роста курса доллара в направлении 75 рублей. Актуальным диапазоном на сегодня считает 74-75,1 рублей.

"Риски для российской валюты велики. Покупать рубль против доллара очень рискованно даже спекулятивно", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер"