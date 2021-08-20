МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем не демонстрирует выраженной динамики к евро и иене в отсутствии значимых факторов, которые могут показать рынку дальнейшее направление, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются

По состоянию на 12.18 мск курс евро к доллару опускался до 1,1673 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1674 доллара, курс доллара к иене снижался до 109,64 иены за доллар со 109,74 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 93,64 пункта.

В пятницу трейдеры воздерживаются от активных действий на рынке после недели, когда спрос на доллар ощутимо вырос. Индекс доллара за это время подскочил на 1,2%, а в паре с евро американская валюта выросла на 1%. Поддержку более надежному доллару оказывал отказ инвесторов от риска из-за распространения коронавируса и протокол июльского заседания ФРС США, который указал, что сворачивание стимулирующих мер регулятора может начаться уже в 2021 году.

Между тем, аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что "на фоне ослабления импульса восстановления мировой экономики инвесторам следует использовать в качестве более надежного актива японскую иену, а не доллар". Тем не менее, за текущую неделю курс доллара к иене слабо вырос — на 0,07%.