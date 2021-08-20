МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение вслед за продолжающей дешеветь нефтью, евро уже дороже 87 рублей — впервые со 2 августа, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.14 мск рос на 38 копеек, до 74,58 рубля, курс евро — на 44 копейки, до уровня 87,04 рубля, следует из данных Московской биржи.

Сорт нефти Brent падает в цене на 0,7%, до 66 долларов за баррель, хотя с утра он поднимался до 66,92 доллара.