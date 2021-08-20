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2021
https://1prime.ru/Forex/20210820/834490332.html
Рубль усиливает падение вслед за нефтью
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Рубль усиливает падение вслед за продолжающей дешеветь нефтью, евро уже дороже 87 рублей — впервые со 2 августа, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 20.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение вслед за продолжающей дешеветь нефтью, евро уже дороже 87 рублей — впервые со 2 августа, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.14 мск рос на 38 копеек, до 74,58 рубля, курс евро — на 44 копейки, до уровня 87,04 рубля, следует из данных Московской биржи.
Сорт нефти Brent падает в цене на 0,7%, до 66 долларов за баррель, хотя с утра он поднимался до 66,92 доллара.