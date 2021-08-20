МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем относительно умеренно снижается против доллара и евро, отыгрывая продолжившееся падение рынка нефти. Российский рынок акций продолжает сокращать позиции

Общая слабость мировых валют к доллару сохраняется, что поддерживает давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.50 мск повышается на 23 копейки до 74,43 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 86,89 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в пятницу снижается пятый день подряд к доллару и третий – к евро. Главный импульс при этом по-прежнему исходит от рынка нефти, который после утреннего коррекционного отскока обновляет минимум с мая, упав уже до 65,2 доллара (за баррель марки Brent). Стоимость этого сорта теряет 1,8%. Цены на нефть вернулись к снижению

Общий негатив, преобладающий на рынке, не позволил нефти закрепиться в плюс в конце недели. Ключевым фактором в снижении ее стоимости стало беспокойство за влияние продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом на спрос. Кроме того, продолжающаяся пандемия создает риски для роста экономической активности, что также негативно повлияло на рисковые активы.

Кроме того, рост курса доллара к мировым валютам продолжается, что обычно сигнализирует об уходе инвесторов от риска в защитные активы. Так, индекс доллара (DXY) прибавляет 0,1%, достигая 93,7 пункта и обновляя максимумы с ноября — в том числе к евро — 1,167 доллара.

Курсы многих "развивающихся" валют также падают против доллара, что оказывает давление на курс рубля.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю по 0,3% каждый. Рублевая цена нефти сползла до уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent. Цена СУГ на бирже снова растет

ПРОГНОЗЫ

Рубль теряет стойкость к внешнему негативу, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Вероятно, оказывает влияние фактор пятницы: на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках многие предпочитают восстановить или увеличить позицию в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных или негативного старта понедельника. Поэтому в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона доллар может направиться к сильному сопротивлению 74,78 рубля, а евро — к месячной вершине 87,46 рубля", — оценивает он.

Поддержку российской валюте может оказать потенциальное улучшение внешнеполитической обстановки: сегодня канцлер Германии Ангела Меркель встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, а в воскресенье — с президентом Украины Владимиром Зеленским, который 31 августа должен встретиться с президентом США Джо Байденом, отмечает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Курс может закрепиться около 74 рублей за доллар на фоне стабилизации ситуации на глобальных рынках", — оценивает он.