МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рубль в пятницу вечером всё так же снижается против доллара и евро, отыгрывая усиливающееся снижение цен на нефть в направлении отметки 65 долларов за баррель сорта Brent.

Общая слабость аппетита к риску на глобальных финансовых рынках поддерживает давление на рубль. Впрочем, ослабление нацвалюты в пятницу в целом довольно умеренно.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.16 мск повышается на 13 копеек, до 74,33 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 86,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу падает пятый день подряд к доллару и третий – к евро. Главный импульс при этом по-прежнему исходит от рынка нефти, который после утренних попыток скорректироваться вверх по ценам пошел вниз и обновляет минимумы с мая текущего года, упав уже до 65,08 доллара (за баррель марки Brent). Стоимость этого сорта теряет сейчас 1,1%.

Ключевым фактором в снижении стоимости "черного золота" остается беспокойство о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом. Это создает риски для роста экономической активности, что также негативно влияет на рисковые активы.

Кроме того, высокий курс доллара к другим основным мировым валютам сигнализирует об уходе инвесторов от риска в защитные активы. Так, индекс доллара (DXY) остается около максимумов с ноября.

Многие "развивающиеся" валюты также дешевеют против доллара, что оказывает давление и на курс рубля.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,2% и 0,4% соответственно. А рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз курса доллара на предстоящую неделю – 73,5-75,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций". Ухудшение общерыночного спроса на риск, снижение нефтяных цен и укрепление доллара на внешней арене продолжат оказывать давление на российскую валюту, отмечает он.

"На глобальные настроения продолжат негативно влиять ожидания объявления ФРС о сворачивании QE уже с осени этого года (некоторые детали могут быть озвучены 26-28 августа на симпозиуме Федрезерва в Джексон-Хоуле), а также усиление рисков пандемии и тема ужесточения регулирования бизнеса в КНР. Сопротивляться негативу на неделе рублю помогут фактор налогового периода и повышение реальной доходности национальной валюты", — говорит Громадин.

Давление на сырьевые валюты оказывает как сам укрепляющийся доллар, так и удешевление нефти, в свою очередь отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Объявленная победа над коронавирусом с помощью созданных вакцин оказалась преждевременной и, похоже, эта проблема останется с глобальной экономикой гораздо дольше. Тем не менее, в ФРС продолжают поддерживать план постепенного сокращения покупки облигаций с осени текущего года", — заключает он.