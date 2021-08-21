МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Стимулирующая монетарная политика ряда крупнейших экономик, прежде всего — США и КНР, а также меры по балансировке спроса на товарном рынке со стороны ОПЕК+ стали ключевым противовесом рискам формирования дефляционной "спирали" и шока в результате "жестких" социально экономических ограничений в рамках "коронакризиса". Они также повлияли на формирование тенденции восстановления спроса. Об этом рассказал "Прайм" аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

Он рассказал, что в текущий момент происходит "охлаждение" спроса регуляторами ведущих экономик вследствие существенного повышения инфляционных рисков. "Мы наблюдаем увеличение предложения ОПЕК. ФРС заявляет о планах по сворачиванию QE — хотя этот фактор носит для рынка неоднозначный, как представляется, характер, повышая в итоге требуемую доходность инвестиций — и реализуется тактика ужесточения условий ведения бизнеса, прежде всего — в секторе "акций роста", — сказал эксперт. Россияне назвали необходимый бюджет на сбор ребенка к школе

По мнению Осина, в рамках балансировки спроса реализуется, с одной стороны, ужесточение монетарных условий в развивающихся странах. "Один из наиболее ярких примеров — активное повышение ставок ЦБ РФ в последние месяцы", — подчеркнул он.

С другой стороны, добавил эксперт, на этом фоне наблюдается "смягчение" монетарных факторов, влияющих на рынки и экономику в США. Речь идет об операциях репо с американскими банками и зарубежными ЦБ, которые с 29 июля проводит Федеральный резервный банк Нью-Йорка на ежедневной основе. Результатом становится повышение оценочных — отраженных в ставках кредитного рынка — инвестиционных рисков по российской валюте по сравнению с USD. И эта ситуация получает развитие в условиях роста опасений инвесторов, связанных с возможной реакцией рынка на ожидаемое завершение QE, а также отсутствие прогресса в решении законодателей по повышению лимита заимствований. Сезонные факторы, связанные с бюджетными платежами в США, при этом традиционно создают риски ликвидности для рынка.

Осин считает, что указанные тенденции, формирующие охлаждение рыночного спроса, найдут свое отражение и в риторике главы ФРС Джерома Пауэлла на традиционном симпозиуме в Джексон-Хоул. Председатель ФРС особо отметил риски для восстановления экономики. Однако, в преддверии своего традиционного выступления в Джексон Хоул господин Пауэлл воздержался от указаний возможной реакции Резервной Системы на текущие социально-экономические угрозы для процесса восстановления. Подобная риторика не содержала для рынка новых сигналов для покупок и была отыграна продажами. В данном случае традиционно для последних недель сказались, возможно, указанные выше факторы, в том числе — опасения сезонного дефицита ликвидности и связанные с сохраняющейся по-прежнему неопределенностью в отношении перспектив повышения законодателями США официального лимита заимствований. Названа валюта, которая вытеснит биткоин

Осин предполагает, что в сентябре мы сможем наблюдать консолидацию российского фондового рынка с целевым возможным диапазоном закрытия третьего квартала для индекса Мосбиржи, составляющим 3600 — 4000 пунктов.

На этом фоне, в рамках рыночной ситуации указанной выше, курс доллара и евро к рублю получат, возможно, поддержку, считает эксперт. "В августе и сентябре возможно снижение курса рубля. Целевые диапазоны закрытия третьего квартала 2021 года для курсов USDRUB и EURRUB составляют 73,00 — 80,00 рублей и 83,00- 90 рублей за доллар США и евро соответственно", — подытожил эксперт.