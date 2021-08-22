МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. На уходящей неделе валюты развивающихся стран и сырьевые валюты заметно ослабли. Это, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич, произошло вследствие коррекции цен на сырьевые активы и весьма вероятного до конца года сокращения притока долларовой ликвидности вследствие изменения политики со стороны ФРС.

"Рубль за это время обесценился с 73,2 до 74,0 за доллар", — добавил он.

На следующей неделе весьма вероятно обратное движение в результате повышенного спроса на рублевую ликвидность. Так до конца августа организациям нужно будет перечислить НДС, НДПИ, налог на прибыль и акцизы.

До конца года мы ожидаем незначительное укрепление рубля до уровня 72-73 рубля к доллару, но более существенное к евро — до 83-84 рубля