МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. На ожиданиях ужесточения политики ФРС США рубль испытал ощутимую просадку. В основном — в паре с долларом. Что будет с курсом рубля на следующей неделе

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль опустился с 5 места, где он находился в июне и июле текущего года, на 8 место в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года.

При этом российская валюта в целом выглядит относительно сильно, оставаясь в десятке самых крепких мировых валют, а среди сырьевых (товарных) находится в тройке лидеров, уступая лишь кувейтскому динару и саудовскому риялу.

Как отмечает Бабин, основным фактором стабильности рубля является сохранение относительно высокой стоимости сырья на мировых рынках.

Помимо этого, поддержку нацвалюте оказывает быстрое ужесточение монетарной политики Банка России, произошедшее менее чем за полгода.

"Резкое повышение ключевой ставки на июльском заседании Банка России ознаменовало вероятную паузу в данном процессе. На этом фоне увеличился спрос на ОФЗ, доходности которых обычно растут (котировки падают) в ожидании повышения процентных ставок в экономике. Высокие доходности гособлигаций привлекают зарубежных инвесторов, меняющих иностранную валюту на рубли, что способствует укреплению российской валюты", — пояснил он.

Главным же риском для рубля, а также всех мировых рынков, остается ситуация с пандемией.

"Рост заболеваемости коронавирусом на фоне новых штаммов ставит под сомнение скорое решение этой проблемы. В результате она может стать хронической. К этому пока не готовы ни власти, ни центробанки, ни общество", — пояснил он.

На этом фоне совсем не кстати от ФРС поступил сигнал о скором сворачивании монетарных стимулов, что вызвало массированные распродажи на мировых рынках. Но к концу недели ситуация стабилизировалась, а ценовой провал был в значительной степени выкуплен. Инвесторы надеются, что на сентябрьском заседании регулятор может проявить осторожность с заявлениями по поводу сроков и параметров сокращения денежных вливаний.

Если эти оптимистичные ожидания рынков найдут подтверждения, это вернет спрос на рисковые активы, в том числе поддержит восстановление нефти.

"На таком фоне рубль способен неплохо укрепиться: доллар может опуститься к уровню 72 рублей или даже проверить на прочность 12-месячный минимум 71,5 рубля", — отметил собеседник издания.

С другой стороны, инфляция в США и в большинстве других стран по-прежнему находится на высоком уровне. Правда, ключевые центробанки уверены во временности инфляционного всплеска и скорой стабилизации динамики потребительских цен. Если же этот прогноз не оправдается, то для обуздания инфляции все же придется ужесточать денежно-кредитную политику.

"Это подорвет спрос на сырье, ударив по его стоимости, а также вызовет бегство инвесторов из рисковых активов в защитные инструменты, одним из которых является доллар, что спровоцирует его резкий рост", — отметил он.

Конечно, рубль не сможет оставаться в стороне от столь негативных трендов: доллар может подскочить к 80 рублям или даже пробить исторический максимум, установленный в начале 2016 года чуть ниже уровня 86 рублей. Но пока подавляющее большинство инвесторов считают такое развитие событий маловероятным.

Эксперт не советует сбрасывать со счетов и санкционный фактор. Хотя после июньской встречи президентов России и США он существенно ослаб, на этой неделе появились очередные сообщения об антироссийских мерах. Правда, они остаются в русле аналогичных шагов Запада, наблюдавшихся в последние годы, и носят локальный характер, то есть не способны нанести значимый вред российской финансово-экономической системе и бизнесу.

К тому же наш рынок давно выработал иммунитет к подобным мерам и в целом к антироссийской риторике.

Лишь реальная угроза санкций, направленных против секторов российской экономики и крупного бизнеса, способны вызвать сильное падение рублевых активов, отметил специалист.