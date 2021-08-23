МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Представители ФРС будут осторожны в заявлениях на симпозиуме в Джексон-Хоул, большей конкретики стоит ожидать от сентябрьского заседания Федрезерва, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. По их оценке, рубль отреагирует ослаблением на любые намеки представителей финансового регулятора США о сворачивании мягкой денежно-кредитной политики (ДКП). В Совфеде прокомментировали предложение Путина о выплатах пенсионерам

На ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоул (США), который в этом году пройдет 26-28 августа, собираются представители центробанков и правительств крупных мировых экономик, ученые, аналитики, ведущие игроки финансового рынка и представители СМИ со всего мира. Зачастую в выступлениях глав ФРС на этом симпозиуме звучат сигналы относительно ДКП финансового регулятора США, влияющие на конъюнктуру мировых рынков.

ЖДАТЬ ЛИ СЮРПРИЗОВ?

Обычно симпозиум является установочным мероприятием, которое проистекает без конкретики, интересной для биржевых игроков, напоминает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Глобальные инвесторы больше ожидают заседания ФРС, которое будет проходить 21 сентября. Из наиболее важного на симпозиуме будет, скорее, риторика представителей Федрезерва США о том, насколько сократится выкуп активов и каковыми будут изменения взглядов участников симпозиума на размер ставки ФРС", — добавляет он.

Учитывая, что в последние недели многие показатели американской экономики были хуже ожиданий, а потребительская инфляция в июле замедлилась, на симпозиуме в Джексон-Хоуле глава ФРС Джером Пауэлл может в достаточно расплывчатой форме заявить о возможных сроках начала сворачивания монетарных стимулов и параметрах этого процесса, или вообще уклониться от какой-либо конкретики по этому вопросу, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Цена биткоина превысила 50 тысяч долларов впервые с 15 мая

"Не стоит забывать, что данное мероприятие носит достаточно научный характер, поэтому вряд ли стоит от него ожидать конкретики по текущей ситуации в экономике, монетарной политики и ее возможным изменениям на краткосрочном горизонте. К тому же, возможно, чиновники регулятора, перед тем как дать сигналы о старте ужесточения денежно-кредитных условий, захотят посмотреть на дальнейшую динамику показателей инфляции и занятости до заседания ФРС 22 сентября", — добавляет он.

Впрочем, Владимир Евстифеев из банка "Зенит" не исключает, что симпозиум в Джексон-Хоул может стать переломным в риторике ФРС США. Инвесторы ожидают, что Федрезерв может объявить о начале сворачивания мер количественного стимулирования, либо намекнуть на это так, что для рынков такое решение на сентябрьском заседании ФРС не станет сюрпризом, добавляет он.

"Сейчас ситуация выглядит двояко. Инфляция отступает от максимумов, частично подтверждая убежденность Пауэлла в преобладании временных факторов. Однако ухудшение статистики по пандемии в США формирует риски ухудшения экономической ситуации в стране, что не предполагает ужесточения монетарной политики", — говорит Евстифеев.

В целом, тенденции, формирующие охлаждение рыночного спроса, скорее всего, найдут свое отражение в риторике главы ФРС на традиционном симпозиуме в Джексон-Хоул, резюмирует Александр Осин из компании "Фридом финанс".

КАК ОТРЕАГИРУЕТ РУБЛЬ?

Для рубля негативным будет резкая смена тональности ФРС, считает Евстифеев из банка "Зенит". Если будет подан сигнал о скором начале тейперинга (изменение в монетарной политике центрального банка, предполагающие сокращение объемов стимулирования рынков), рубль, как и большинство высокодоходных валют, окажется под давлением укрепляющегося доллара, полагает он.

"В настоящий момент риск ужесточения политики ФРС для валют ЕМ выглядит одним из наиболее вероятных и опасных, поскольку приведет к оттоку иностранного капитала с развивающихся рынков", — говорит Евстифеев.

Если Пауэлл уже в конце следующей недели четко заявит о скором сворачивании монетарных стимулов, это может оказать ощутимое давление на все рынки, вызвав снижение рубля, но вряд ли оно будет сильным, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Эксперт рассказал, чего ждать от российских акций на следующей неделе

Вероятна умеренно негативная реакция рубля на фоне растущего индекса доллара (DXY), полагает Жильников из Промсвязьбанка.

"Впрочем, более важным для динамики российской валюты станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в начале сентября, где ожидается увеличение этого показателя на 0,25-0,5 процентных пункта", — резюмирует он.