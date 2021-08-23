МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в понедельник утром коррекционно снижается после обновления в пятницу максимума с ноября 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают статистики по еврозоне и конференции в Джексон-Хоуле. Эксперт раскрыл сценарий, при котором рубль пробьет минимум 2016 года

По состоянию на 7.44 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1718 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара. Курс доллара к иене рос до 109,88 иены за доллар со 109,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,18%, до 93,33 пункта.

В пятницу индекс доллара достиг 93,73 пункта – максимума с 4 ноября 2020 года (тогда индекс превышал 94 пункта).

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по деловой активности в еврозоне. Аналитики полагают, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, сократился в августе до 59,7 пункта с 60,2 пункта месяцем ранее. Спасают доллар. Какие валюты рухнут из-за коронакризиса

Одним из основных событий недели станет экономическая конференция в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, надеясь услышать подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер.

В четверг, 26 августа, трейдеры ожидают публикации второй оценки динамики ВВП США за второй квартал. Аналитики предполагают, что рост экономики ускорился до 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост в 6,5%. В первом квартале был зафиксирован рост на 6,3% в пересчете на год.

На этой неделе у доллара как традиционно надежного актива есть потенциал роста в связи с увеличением случаев заражения штаммом "дельта" в ряде стран и усилением опасений за мировую экономику, считают аналитики Commonwealth Bank of Australia, которых цитирует газета Wall Street Journal. Базовый сценарий CBA также предполагает, что ФРС объявит об ужесточении своей политики в сентябре, если данные по безработице за август будут сильными.