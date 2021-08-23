МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник утром торгуется в умеренном плюсе к доллару и евро на улучшении внешнего фона. Доллар дешевеет к мировым валютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск понедельника снижался на 24 копейки — до 74,02 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 86,79 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается почти на 2% — до 66,05 доллара за баррель.

Аналитики Промсвязьбанка в ближайшей перспективе ожидают незначительного удорожания рубля, подкрепленного, в том числе, приближающимися налоговыми выплатами, однако сохраняют определенный консерватизм. По их расчетам, доллар закрепится у нижних границ нового целевого коридора 73,5-76 рублей.

"После роста рубля в пятницу, который мы склонны объяснять закрытием длинных позиций по паре доллар-рубль спекулянтами, сегодня пара пока торгуется около отметки 74. Поводов для значительного укрепления рубля нет, а при появлении очередного негатива пара доллар-рубль вновь начнет пробовать на прочность сопротивление 74,6", — предполагает в свою очередь Алексей Антонов из "Алор Брокер".