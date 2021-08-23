МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем повышается к доллару и в меньшей степени — к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе.

Возврат рынка нефти выше ключевой отметки 65 долларов за баррель сорта Brent, ослабление доллара и рост фондовых индексов сигнализируют об аппетите к риску, что поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.55 мск снижался на 20 копеек — до 74,06 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 86,82 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СЛЕГКА ПОДРАСТАЕТ

Российская валюта в понедельник корректируется вверх после нескольких дней снижения. Цены на нефть ускорили темпы роста до 3%

При этом курсовая динамика форекса транслируется на российский валютный рынок. Евро укрепляется в рамках коррекции на 0,2%, до 1,1719 доллара. Индекс доллара (DXY) снижается на 0,2% — до 93,3 пункта.

Многие валюты развивающихся стран также прибавляют к доллару, что поддерживает курс рубля.

Рынок нефти протестировал уровень поддержки в 65 долларов за баррель марки Brent и пытается закрепиться выше. Сейчас Brent дорожает на 3,2% — до 66,8 доллара.

"Черное золото" пытается отыграть потери прошлой торговой недели, когда нефть подешевела в среднем на 7-9%.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,25%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль в понедельник не спешит активно расти, несмотря на значительное улучшение внешнего фона, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Тем не менее, если мировые рынки и нефтяные цены продолжат рост, доллар может проверить на прочность промежуточную поддержку 73,58 рубля" — предполагает он.

На этой неделе игрокам российского валютного рынка стоит быть готовыми к сохранению повышенной волатильности курса в диапазоне 73,50-74,50 рубля за доллар, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"При отсутствии чрезмерно агрессивных комментариев со стороны главы ФРС США на горизонте ближайших нескольких недель мы бы ожидали, скорее, небольшого укрепления рубля. Поддержка фундаментальных факторов сохраняется: сильный платежный баланс и высокие рублевые ставки вкупе с возможным увеличением экспортных продаж способны оказать рублю поддержку", — говорит он.